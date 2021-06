L’Equipe de France a terminé première du groupe F devant l’Allemagne et le Portugal, ce qui lui permet d’affronter un troisième de groupe en huitième, à savoir : La Suisse. Pour vous, les Bleus seront-ils en quarts de finales de ce championnat d’Europe ?

Malgré une phase de poule poussive où les champions du monde en titre se sont imposés, 1-0 face à l’Allemagne avant de faire match nul, 1-1, contre la Hongrie et 2-2 contre le Portugal. Mais l’essentiel est là puisqu’ils sont en huitième de finale de l’Euro 2020. L’Equipe de France, affronte la Suisse, Lundi à 21h à Bucarest. Il y a eu 38 matchs entre les deux sélections: 16 victoires française, 10 nuls et 12 victoires pour la Nati. Dernièrement, il y a eu un 0-0 lors de la troisième journée de la phase de groupe du championnat d’Europe 2016 en France et une victoire 5-2 des Bleus en phase de groupe de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Pour vous, la France va t-elle se qualifier en quart de finale ? A vos votes !