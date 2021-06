La deuxième étape du Tour de France, entre Perros-Guirec et à la Mûr-de-Bretagne Guerlédan pour un total de 183 kilomètres, a vu la victoire de Mathieu van der Poel. Le Belge réalise un très joli coup en remportant l’étape du jour tout en arrachant le maillot jaune des épaules de Julian Alaphilippe.

Finale tonitruant en Bretagne, Mathieu Van der Poel a réalisé la superbe opération du jour. En plus de remporter les 8 secondes de bonifications au premier passage du Mur de Bretagne à 17km de l’arrivée, le Belge a remporté l’étape. Une véritable démonstration qu’il dédie à son grand-père, Raymond Poulidor, qui lui permet d’arracher le maillot jaune des épaules de Julian Alaphilippe. Le Champion du monde français n’a jamais pesé dans le final et se contentera de la cinquième place aujourd’hui. Les Slovènes, Tadej Pgacar et Primoz Roglic, prennent respectivement la 2ème puis la 3ème place. Le dernier vainqueur du Tour et son dauphin démontrent une forme splendide en ce début de Grande Boucle.

Les déclarations de Mathieu Van der Poel à l’arrivée : « Je n’ai pas de mots, vraiment. J’ai donné tout ce que j’avais sur la 1re étape, je voulais les bonifs pour prendre le maillot. J’ai beaucoup pensé à mon grand-père« , a-t-il déclaré au micro des équipes de France Télévisions avant de fondre en larmes.

Classement de l’étape

Classement général