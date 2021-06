l’Equipe de France a manqué une occasion de se qualifier pour le prochain tour de l’Euro 2020 en faisant match nul (1-1) contre la Hongrie. Ce soir, la Belgique offre la qualification aux champions du monde.

Après son match nul décevant, 1-1, contre la Hongrie et l’éclatante victoire de l’Allemagne, 4-2, contre le Portugal, l’Equipe de France est en tête du groupe F avec 4 points devant le champion du monde 2014 et le vainqueur de la premiere Ligue des Nations de l’histoire, les deux équipes comptent 3 points. Assurés de finir aux trois premiere places du groupe, les bleus ne sont pas officiellement en huitième de finale de ce championnat d’Europe.

Hier, la dernière journée de l’Euro a commencé avec le Groupe A et la qualification de l’Italie et du Pays de Galles. Aujourd’hui, place aux groupe B (21h) et C (18h). Parmi les trois scénarios suivants, si deux se réalisent, les champions du monde 2018 seront en huitième de finale :

L’Ukraine et l’Autriche ne font pas match nul

La Belgique s’impose contre la Finlande

Le Danemark s’impose contre la Russie

L’Autriche a gagné 1-0 contre l’Ukraine, la Belgique 2-0 contre la Finlande et le Danemark 4-1 contre la Russie. La France est en huitième, mercredi soir contre le Portugal une victoire permettrait de finir en tête de ce groupe F et d’affronter un troisième de groupe lors du prochaine tour.