l’Equipe de France a manqué une occasion de se qualifier pour le prochain tour de l’Euro 2020 en faisant match nul (1-1) contre la Hongrie. Mais elle peut tout de même se qualifier dès ce soir suivant les résultats du groupe B et C. Explication.

Après son match nul décevant, 1-1, contre la Hongrie et l’éclatante victoire de l’Allemagne, 4-2, contre le Portugal, l’Equipe de France est en tête du groupe F avec 4 points devant le champion du monde 2014 et le vainqueur de la premiere Ligue des Nations de l’histoire, les deux équipes comptent 3 points. Assurés de finir aux trois premiere places du groupe, les bleus ne sont pas officiellement en huitième de finale de ce championnat d’Europe.

Hier, la dernière journée de l’Euro a commencé avec le Groupe A et la qualification de l’Italie et du Pays de Galles. Aujourd’hui, place aux groupe B (21h) et C (18h). Parmi les trois scénarios suivants, si deux se réalisent, les champions du monde 2018 seront en huitième de finale :

L’Ukraine et l’Autriche ne font pas match nul

La Belgique s’impose contre la Finlande

Le Danemark s’impose contre la Russie

A l’inverse, si aucun résultat n’est favorable, les hommes de Didier Deschamps devront impérativement s’imposer contre le Portugal, champion d’Europe en titre lors de la troisième et derniere journée de la phase de groupe, le 23 juin prochaine à Budapest.