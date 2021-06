Match nul et vierge ce lundi soir entre la Suède et l’Espagne pour le compte de la première journée du groupe E dans cet Euro 2020.

l’Espagne manque plusieurs situations franches, notamment Alvaro Morata seul devant le but (38e). Plombés par leur irréalisme et les parades de Robin Olsen, jusqu’au bout décisif sur une tête de Gerard Moreno (91e), les joueurs de Luis Enrique ne s’évitent même pas quelques frayeurs, à l’image d’une reprise loupée par Marcus Berg au second poteau après un gros travail d’Alexander Isak (61e). Au classement de ce groupe E, la Slovaquie prend les commandes avec une victoire face à la Pologne qui se retrouve quatrième. La Suède et l’Espagne comptent un point.