Cette semaine, l’Olympique de Marseille a annoncé sa première grosse recrue de l’été en l’occurrence le milieu brésilien Gerson.

Journaliste spécialisé dans le football brésilien, Felipe Schmidt trouve que l’Olympique de Marseille a fait le bon choix en recrutant le joueur de 24 ans afin de renforcer son milieu de terrain. Selon lui, il est complet et sa qualité est un énorme avantage pour le club. « Gerson est l’un des meilleurs joueurs à son poste au Brésil. On se demande même pourquoi il n’a pas encore été convoqué en Seleção par Tite. Il a commencé sa carrière comme milieu offensif, mais, à Flamengo, il est redescendu d’un cran, comme relayeur. Il est le baromètre de l’équipe, il donne le rythme, initie les actions et se projette pour finaliser. Il impulse également le travail de pressing du secteur offensif. C’est souvent lui qui est à la manœuvre sur cet aspect. C’est un joueur complet, capable d’assurer un marquage et d’attaquer avec la même efficacité. Selon moi, il a été le meilleur joueur du dernier championnat brésilien remporté par Flamengo. » S’est-il exprimé dans des propos relayés par « Foot mercato. »