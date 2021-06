Le mercato ouvert, le Stade Rennais commence à placer ses pions. Le club de Ligue 1 semble intéressé par le profil du jeune Kamaldeen Sulemana.

Jeune attaquant ghanéen de 19 ans, il évolue dans le championnat danois dans l’équipe du FC Nordsjaelland et le Stade Rennais pourrait tenter sa chnace comme le précise le média « Ghanasoccernet. » Les dirigeants bretons ont même formulé une offre pour le joueur qui a inscrit 10 buts et donné 8 passes décisives en 29 matchs de Superliga la saison dernière. D’après le site « Transfermarkt », le jeune talent africain est évalué à 9 millions d’euros et sous contrat jusqu’au 31 décembre 2024.