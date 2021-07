Capitaine de l’Equipe d’Angleterre, Harry Kane est revenu sur la défaite ce dimanche soir de l’Italie en finale de l’Euro 2020 face à l’Italie.

Muet durant ce match, le buteur des Spurs de Tottenham était très déçu après cet énorme revers mais souhaite retenir le positif. En bon capitaine, il félicite ses partenaires et n’en veut à personne. « C’est difficile à encaisser. Les tirs au but, c’est la pire manière de perdre. Nous sommes déçus, mais on peut avoir la tête haute. Nous avons fait un tournoi fantastique, cette blessure va mettre du temps à se refermer, mais les gars peuvent être fiers d’eux. » A-t-il déclaré après le match et cette défaite aux tirs aux buts.