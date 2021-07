Ce n’est pas un secret, l’Olympique de Marseille doit dégraisser et Boubacar Kamara fait aujourd’hui partie des plus grosses cotes de l’équipe sur le marché.

Depuis quelques jours, le milieu de terrain français est sollicité par les Magpies de Newcastle pour un prochain transfert. Selon Olivier Bossard, rejoindre le nord de l’Angleterre ne semble pas forcément une très bonne idée pour une des dernières révélations du championnat de France. « Le club de Newcastle me déprime un peu. Je n’ai pas envie de voir Kamara à Newcastle. Ils ont fini douzième de Premier League la saison dernière. On parle de l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Il est un joueur énorme et il en a encore sous le pied. C’est un joueur qu’on aimerait voir ailleurs qu’à Newcastle. Cela peut faire top 10 d’un club anglais, largement. » A terminé le journaliste sur la « Chaîne l’Equipe. »