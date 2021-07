Quelques semaines après son départ de Canal+, Pierre Ménès vient de sortir du silence et se confie pour Telestar.

Le journaliste accepte de revenir sur cette histoire de sexisme et ses nombreux dérapages devant le grand écran. « Ce n’est pas un licenciement, c’est moi qui ai demandé à partir, a révélé le journaliste pour l’AFP. Je ne me voyais pas revenir à l’antenne avec certaines personnes qui m’ont lâché de façon ignoble. Il en profite pour lancer un autre message et parler de sa reconversion. Je vais lancer ma plateforme avec des vidéos, des textes, des notes, des pronostics, des analyses, des lives, Le Pierrot Face Cam… » A-t-il terminé.