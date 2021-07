Presqu’un mois après le naufrage de la France à l’Euro, les choix de Didier Deschamps sont toujours pointés du doigt.

Grands favoris de l’Euro cet été, les joueurs de l’équipe de France ont quitté la compétition la tête basse dès les huitièmes de finale après une élimination surprise contre la Suisse (3-3, 5-4 t.a.b). Un échec cuisant, qui laisse encore un goût amer à certains observateurs. Dans son édition du jour, le magazine So Foot est allé prendre la température auprès des agents de certains joueurs tricolores, sans citer ces derniers. Et si certains accusent Didier Deschamps de faute professionnelle, d’autres évoquent carrément « un assassinat ».

« C’est une erreur de management d’avoir fait jouer deux fois ton onze titulaire en prépa, a tancé un représentant d’un joueur tricolore pour le magazine. Là, même si tu battais la Suisse, derrière, tu étais mort physiquement. Avec l’évolution des cinq changements, le turnover doit être plus important. Il aurait dû impliquer plus de monde, pour que ton onze soit frais pour les quarts de finale. Il faut donc apprendre à faire souffler les gars », s’agace l’un des représentants tandis qu’un autre attaque directement le sélectionneur sur la gestion du cas Clément Lenglet, titularisé pour la première fois de l’Euro en huitième contre la Suisse. « Il ne le fait pas jouer de la préparation, l’aligne alors qu’il vient de vivre une mauvaise saison, et le sort à la mi-temps. C’est un assassinat. »