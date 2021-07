Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos évoque sa relation avec la star de l’équipe Neymar. Il confirme que les deux s’entendent bien et il n’y a aucun souci vis-à-vis de leur passé respectif.

C’est lors d’un entretien pour « TNT Sport », que le défenseur central espagnol est revenu sur sa relation avec le Brésilien et il tient même à rassurer tout le monde, tout va bien avec Neymar. « Malgré le fait qu’il ait joué au Barça et moi au Real, j’ai une très bonne relation avec lui. Durant ces années de rivalités, nous avons développé une relation et il m’a même envoyé des messages pour me convaincre de venir. Il faut toujours remercier les cracks qui souhaitent ta venue. » A confirmé celui qui a quitté le Real Madrid cet été alors qu’il était en fin de contrat avec les Merengues.