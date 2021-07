Toujours en difficulté économique à cause de la crise du coronavirus, le Real Madrid devrait rester muet sur le mercato estival et donc dégraisser au maximum durant l’intersaison.

Selon les informations de « Radio Marca », le Real Madrid, par l’intermédiaire de son président Florentino Pérez aurait pris une décision forte pour son mercato. Le club de la capitale espagnol n’aurait aucune intention de recruter durant la période estivale. Seul Carlo Ancelotti en lieu et place de Zinedine Zidane ne devrait être la seule recrue et donc Kylian Mbappé ainsi qu’Erling Haaland ne feront pas leur apparition au club au mercato. Une décision qui fait froid dans le dos pour le joueur du PSG mais aussi son club qui n’est toujours pas parvenu à le prolonger. Sous contrat jusqu’en 2022, Mbappé se dirige aujourd’hui vers un départ libre du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Leonardo va devoir trouver une solution et vite…