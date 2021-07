Belle progression pour le Français de 20 ans, Arthur Rinderknech qui intègre le top 100 mondial dans un classement toujours largement dominé par Novak Djokovic. Quart de finaliste à Hambourg, Benoît Paire augmente de deux places et se retrouve 49e au classement. Gaël Monfils aussi gagne une place et pointe au 18e rang. Vainqueur en Allemagne, Pablo Carreno gagne deux places pour se retrouver aux portes du 10.

Le classement ATP publié lundi 19 juillet 2021 :

1. Novak Djokovic (SRB) 12.113 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 10.370

3. Rafael Nadal (ESP) 8.270

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8.030

5. Alexander Zverev (GER) 7.340

6. Dominic Thiem (AUT) 7.340

7. Andrey Rublev (RUS) 6.005

8. Matteo Berrettini (ITA) 5.488

9. Roger Federer (SUI) 4.215

10. Denis Shapovalov (CAN) 3.625

11. Pablo Carreño (ESP) 3.260 (+2)

12. Hubert Hurkacz (POL) 3.163 (-1)

13. Diego Schwartzman (ARG) 3.060 (-1)

14. Casper Ruud (NOR) 2.840 (+2)

15. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2.738

16. Roberto Bautista (ESP) 2.720 (-2)

17. Alex De Minaur (AUS) 2.690

18. Gaël Monfils (FRA) 2.603 (+1)

19. Christian Garin (CHI) 2.520 (-1)

20. David Goffin (BEL) 2.500

…

28. Ugo Humbert (FRA) 2.090 (-1)

41. Adrian Mannarino (FRA) 1.584 (+1)

49. Benoît Paire (FRA) 1.364 (+2)

59. Richard Gasquet (FRA) 1.139 (-5)

68. Jérémy Chardy (FRA) 1.019 (-8)

88. Corentin Moutet (FRA) 848 (+1)

93. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 835 (-1)

100. Arthur Rinderknech (FRA) 805 (+5)