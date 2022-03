Le Franco-Algérien Yasser Larouci, latéral gauche, a été titularisé pour la première fois à Troyes lors de la victoire face au FC Nantes (1-0), samedi lors de la 28e journée de Ligue 1. Une première réussie.

Yasser Larouci, 21 ans, né en Algérie et international algérien, a fait ses premières armes chez les jeunes à Rouen puis au Havre avant d’être repréré par… Liverpool ! Il a intégré le centre de formation du prestigieux club anglais et fait ses débuts chez les pros avec les Reds, en FA Cup, en janvier 2020. Barré par la concurence à Liverpool, il rejoint l’ESTAC. Samedi, il a été titularisé pour la première fois et ravi le Stade de l’Aube, qui l’a ovationné.

Pour sa première en tant que titulaire, Larouci a contribué à la victoire de Troyes contre Nantes, qui permet au club de l’Aube de faire un grand pas vers le maintien. Il est apparu dans le onze-type de la 28e journée de L’Equipe. L’avenir appartient à Larouci !