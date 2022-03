Ambitieux, le Barça veut boucler 5 signatures cet été : Haaland, Christensen, Azpilicueta, Mazraoui et Kessié.

Si la saison est encore longue pour le FC Barcelone, qui rattrape petit à petit son retard en Liga et qui vise le titre de champion en Ligue Europa, Xavi a déjà le regard tourné vers l’avenir. D’après les informations du Mundo Deportivo, l’entraîneur catalan a établi une liste de 5 joueurs que le Barça doit recruter cet été. Sans surprise, le nom d’Erling Haaland apparaît tout en haut de cette liste, alors que le Norvégien disposera d’une clause libératoire de 75 millions d’euros dans les prochains mois. Mais la concurrence s’annonce rude avec des clubs comme Manchester City, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain également proches du dossier. Selon MD, le Barça devra trouver pas moins de 250 millions d’euros pour boucler l’opération, en prenant en compte le salaire d’Erling Haaland et les différentes primes.

Pour les 4 autres noms de la liste, Xavi mise sur des joueurs en fin de contrat cet été. On retrouve par exemple les deux défenseurs de Chelsea, Andreas Christensen et César Azpilicueta. Si un accord a déjà été trouvé pour le premier, les négociations s’annoncent plus délicates pour convaincre l’ancien Marseillais, aujourd’hui capitaine indéboulonnable des Blues. En défense, le Barça cible également le Marocain de l’Ajax Noussair Mazraoui, également représenté par Mino Raiola, l’agent d’Erling Haaland. Enfin, la dernière piste mène à l’Ivoirien Franck Kessié, qui pourrait bien quitter le Milan AC pour 0 euros cet été. Reste à savoir si le club catalan s’alignera sur les 8 millions de salaire annuel exigés par le milieu de terrain. Affaire à suivre…