Pour renforcer son attaque la saison prochaine, Arsenal va mettre le paquet sur Alexander Isak.

Après avoir manqué l’occasion de recruter Zlatan Ibrahimovic il y a quelques années, Arsenal n’a pas l’intention de passer à côté de la nouvelle sensation du football suédois. D’après les informations du Daily Mail, le jeune Alexander Isak (22 ans) est devenu la priorité absolue des Gunners. Cet hiver, le club londonien s’était penché sur le cas Dusan Vlahovic, mais le Serbe a finalement rejoint la Juventus Turin contre un montant dépassant les 75 millions d’euros.

Et selon la presse britannique, le transfert d’Isak devrait atteindre pratiquement le même montant. La clause libératoire du Suédois est aujourd’hui de 80 millions d’euros, mais Arsenal espère pouvoir négocier un prix légèrement inférieur auprès de la Real Sociedad. En Angleterre, il viendrait faire oublier la doublette Aubameyang-Lacazette. Le premier a fait ses valises pour Barcelone en janvier et le second arrive en fin de contrat cet été. L’Olympique Lyonnais s’est d’ailleurs déjà positionné pour un retour au bercail de son ancien attaquant.