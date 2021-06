Présent en conférence de presse, Kylian Mbappé, attaquant de l’Equipe de France a évoqué sa relation avec l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, qu’il découvre jour après jour.

Karim Benzema est de retour en Equipe de France, cinq ans après sa dernière sélection lors de cet euro 2020, pour le plus grand bonheur de Kylian Mbappé. Ce dernier, présent en conférence de presse à trois jours du choc face à l’Allemagne, il a évoqué sa relation sur et en dehors du terrain avec Karim Benzema : « On n’a pas encore beaucoup joué ensemble. Sa qualité n’est plus à prouver, c’est un grand joueur, on espère qu’il va énormément nous apporter, pas beaucoup de doutes à ce sujet. Il est complet et va s’ajouter à ce collectif, ce ne sera que bénéfique. » Il rajoute également que l’animation des bleus évoluent avec le retour du nueve : « L’animation change, Benzema a un profil différent d’Olivier Giroud. Ils sont différents. Humainement, Benzema est vraiment un bon gars, je ne le connaissais pas, j’appends à le découvrir, il est bon délire. » Sans pour autant que son rôle sur le terrain n’évolue : « Ma position ne change pas tellement dans les deux systèmes. Quand tu as un 10, les ailes sont libres. C’est plus compact dans un 433. Le coach aura le dernier mot. Je vais essayer de tout donner, le coach a un plan précis pour les attaquants, il veut qu’on aide l’équipe au maximum et qu’on garde de l’énergie pour attaquer. Il faut aider les coéquipiers, les attaquants sont là pour être dans les 30 derniers mètres pour marquer plus de buts que l’adversaire. »

Champion du monde 2018, Kylian Mbappé aura à cœur de mener l’Equipe de France à la victoire finale lors de ce championnat d’Europe mais avant il faudra se défaire de l’Allemagne, du Portugal et de la Hongrie lors de la phase de groupe.