Présent en conférence de presse, Kylian Mbappé a profité de ce moment pour rendre hommage à Christian Eriksen victime d’un arrêt cardiaque lors de Danemark – Finlande.

Hier après-midi, lors de Danemark – Finlande, Christian Eriksen s’est écroulé sur la pelouse. Victime d’un arrêt cardiaque, la réaction des joueurs sur la pelouse, de l’arbitre et des soignants a permis de sauver le joueur, champion d’Italie avec l’Inter Milan. A quelques jours de France – Allemagne, le champion du monde 2018, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse. L’occasion pour lui de rendre hommage à l’international danois : « On était à l’entraînement quand le coach nous l’a annoncé, c’était terrible sur le coup, le match passe après, les joueurs ont eu beaucoup de courage de revenir, j’espère qu’il va bien. On était tous en stress, on craignait le pire. On s’est renseignés ce matin, on est soulagés. » Actuellement les nouvelles sont rassurantes, Christian Eriksen se trouve dans un état stable, il est toujours à l’hôpital afin de réaliser différents tests.