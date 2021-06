Champion du monde en 2018 avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé va vivre sa deuxième grande compétition avec l’Equipe de France. L’occasion pour lui, d’évoquer son statut qui a évoluer depuis l’obtention de ce sacre mondial.

Présent en conférence de presse, Kylian Mbappé a évoqué l’évolution de son statut depuis la victoire, 4-2 contre la Croatie en finale de la coupe du monde 2018 en Russie : « En 2018 c’était ma première compétition, c’était le moment de confirmer. Là j’ai fait des saisons pleines, mais dans le foot tu dois toujours confirmer, il ne faut jamais s’isoler du collectif. On doit rester un groupe uni et s’appuyer sur nos forces. On ne pourra pas se permettre d’avoir une entrée timide vu nos adversaires, on a tout le pays avec nous. Pas de tension, tranquille. »

L’Equipe de France fait partie du groupe F avec l’Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Les bleus débuteront mardi prochain à 21h contre les champions du monde 2014, l’Allemagne à Munich.