Fin du multiplex de la 21e journée de Premier League ce dimanche soir avec les résultats des trois matchs de l’après-midi.

Aston Villa s’incline sur le score de 2 buts à 1 contre Bretnford avec notamment un but de l’ancien du FC Lorient Yoane Wissa pour le promu. Brighton réalise le gros coup de cette journée de PL avec un succès 3 buts à 2 sur le terrain des Toffees d’Everton. Enfin une victoire pour le Leeds United de Marcelo Bielsa. Les partenaires de Patrick Bamford s’imposent sur le score de 3 buts à 1 et remontent au classement avec une 16e place et 19 points.