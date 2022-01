Jorge Sampaoli est revenu sur le match du soir face à l’équipe de Chauvigny en 16e de finale de la Coupe de France. Il prévient ses joueurs et demande du sérieux contre une équipe qui jouera crânement sa chance.

« Les défaites marquantes du passé ? C’est une réalité et mon discours pour motiver les joueurs est souvent lié à cela. On ne doit pas être éliminés par des équipes plus petites sur le papier, a martelé l’Argentin en conférence de presse. On doit comprendre que la défense de l’écusson de l’OM, et ce que représente cette compétition pour notre public, doivent nous pousser. Cette idée doit être très, très, très claire dans nos têtes. Sinon, on ne peut pas résoudre ce problème. On va affronter une équipe très motivée à l’idée d’éliminer l’OM, et on doit avoir une motivation à la même hauteur… » A terminé le coach argentin présent en conférence de presse.