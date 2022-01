Match nul 2-2 ce soir dans le choc de la 21e journée de Premier League entre les Blues de Chelsea et les Reds de Liverpool.

Sadio Mané (9e) et Mohamed Salah (26e) ont donné un avantage à leur équipe que l’on a cru définitif. Mais cela était sans compter en la capacité de réaction de la formation coachée par Thomas Tuchel. Mateo Kovacic (42e) et Christian Pulisic (45e) lui ont permis de revenir, avant la pause. Aucun but supplémentaire n’a été inscrit, en deuxième période. Au classement, Chelsea et Liverpool sont 2es et 3es, avec respectivement 43 et 42 points. Manchester City a désormais fait le trou, alors qu’il totalise 53 points.