Paul Pogba, milieu de l’équipe de France, s’est confié après le match nul 2-2 contre le Portugal, au micro de beIN Sport.

« Bien sûr, on est satisfait, le plus important c’était la qualification, la première place. On l’a fait dans une poule qui n’était pas du tout facile. Maintenant, c’est sûr qu’on voulait gagner aujourd’hui. On s’est contenté du match nul. On sait qu’on doit monter en puissance encore. On ne doute pas de nous. On va bien récupérer et on va tout donner au prochain match. (Sur sa performance individuelle) Je donne toujours le maximum, je fais ce que je peux, j’essaie de donner le ballon aux attaquant le mieux possible pour qu’ils puissent marquer. Je fais mon boulot. Après on doit toujours progresser sur plein de choses, avec ou sans ballon. Comme la frappe aujourd’hui, j’espère que prochainement elle va aller au fond (elle termine sur le poteau, NDLR). Mais je suis content du résultat de l’équipe et de ma performance, quand même ».