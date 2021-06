Jules Koundé, défenseur, s’est confié devant les médias après le match nul entre la France et le Portugal, 2-2.

« Je retiens le fait qu’on termine premier. C’est sûr qu’on aurait aimé gagner ce match, j’en suis le premier déçu mais au final l’objectif est atteint. La chaleur a joué beaucoup dans ce match où le rythme a baissé au fur et à mesure. C’était assez difficile avec un match équilibré. On est content de terminer premier. Il y a certaines choses qu’on peut améliorer mais l’essentiel est qu’on est une équipe difficile à manœuvrer. On est invaincu. Ce sont des bonnes bases. Il y a des ajustements à trouver pour être plus conquérants (…) Je me suis senti plutôt bien physiquement. Ce sont des efforts différents (au poste de latéral). J’ai réussi à bien terminer le match, à chaque fois qu’on me met à ce poste j’essaie de donner le maximum. Je ne dirais pas que j’ai fait un super match mais mis à part ce penalty. On n’a pas été mis en danger (…) J’ai très bien vécu (cette première titularisation). J’ai un sommeil très lourd, j’ai très bien dormi. J’étais surtout excité et content de démarrer un match comme celui-ci dans un stade comble. C’était surtout ce sentiment qui m’animait. La pression il y en a un peu mais ce n’était pas ce sentiment qui dominait. »