L’ancien joueur de l’OM veut finir sa vie sur la pelouse du Stade Vélodrome.

« Avoir ses cendres au Vélodrome, je me demande si ce n’est pas la meilleure fin quand on a eu ma vie. Quand je commente des matchs et que je suis au Stade Vélodrome, ça me fait toujours un pincement au coeur parce que c’est ma maison », a indiqué le consultant de RMC et ancien joueur de l’Olympique de Marseille au sujet de sa fin de vie. Une belle déclaration d’amour.