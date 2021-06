Novak Djokovic est actuellement en Espagne pour se préparer avant son prochain rendez-vous à Wimbledon.

« Je vais jouer à Wimbledon maintenant et j’espère poser mes mains à nouveau sur le trophée. J’ai remporté le titre en 2018 et en 2019, puis l’édition 2020 a été annulée. Je veux continuer sur cette série. Je me sens bien sur gazon. Je me suis beaucoup amélioré sur cette surface au fil des années. Chaque Grand Chelem représente l’Everest à gravir pour un joueur de tennis. C’est ce que je dois faire à Wimbledon », a indiqué le Serbe face aux médias.