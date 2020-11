Le sélectionneur de l’Equipe de France a dévoilé ce jeudi à la presse le groupe qu’il avait retenu pour les trois prochains rendez-vous internationaux de novembre. Parmi les 26 joueurs qui composent la liste, des surprises sont à noter comme la première sélection de Marcus Thuram ou le retour de Nabil Fekir avec le maillot des Bleus. Didier Deschamps a expliqué les raisons de ces choix.

C’est officiel, la liste des 23 de l’Equipe de France est enfin connue. Ce jeudi en conférence de presse, Didier Deschamps a mis fin au suspense en dévoilant le nom des joueurs qui auront l’honneur de disputer les trois prochains matches de la Ligue des Nations en novembre. Parmi eux, la surprise Marcus Thuram pour une grande première avec le maillot des Bleus. Eblouissant en ce moment, « DD » a voulu récompenser le fils de Lilian Thuram. « Marcus, je le suis depuis un bon moment, il a un profil intéressant. Il faisait déjà de bonnes choses à Guingamp. Evidemment, là il est passé au niveau supérieur avec son club. Il a cette capacité de créer des différences avec beaucoup de percussion, de puissance. Il marque, il fait marquer, a souligné le double champion du monde. Il a cette capacité à être très souvent présent et bon sur les gros matchs. C’était le moment pour le voir avec nous. »

Didier Deschamps s’est également exprimé sur le cas Kylian Mbappé, tout de même retenu malgré une gêne à la cuisse. « Chaque cas est spécifique. Aujourd’hui, le forfait de Camavinga est acté par sa blessure, ce qui n’est pas le cas de Kylian. Certes, il n’a pas joué hier. Ce week-end, je ne sais pas. Par rapport à nos échéances, pour lui, il n’y a pas de certitudes qu’il ne puisse pas être disponible, a assuré le technicien en conférence de presse. Si je mets dans la liste, c’est qu’il y a de très fortes probabilités qu’il soit disponible pour nos matchs, pas celui de mercredi (contre la Finlande en amical) mais celui de samedi au Portugal (en Ligue des Nations). On suivra l’évolution sur le début de semaine. Si tout se passe bien, il devrait être là. »

Enfin, le sélectionneur français a été également questionné à propos du retour de Nabil Fekir, préféré à Houssem Aouar. « Aouar ? C’est une question de rentabilité par rapport à d’autres joueurs, qui ont le même profil et m’apportent plus de garanties. Il est venu, mais se trouve à la disposition de Sylvain Ripoll et des espoirs. J’ai Nabil Fekir dans ce profil, il a un niveau de performance et un vécu. Houssem est venu, on a vu certaines choses. Dans ce registre plus spécifique, je considère que Nabil donne plus de garanties. »