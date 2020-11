Le sélectionneur portugais Fernando Santos a remis une couche ce jeudi en conférence de presse en affirmant que Danilo Pereira est bel et bien un milieu de terrain.

Après la nouvelle défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions hier soir, Danilo Pereira a remis le feu aux poudres en déclarant en zone mixte être « un milieu de terrain » et non un défenseur central. Largement critiqué pour ses choix tactiques, Thomas Tuchel avait de nouveau décidé d’aligner le Portugais en défense centrale face au RB Leipzig (1-2). Une décision que le sélectionneur portugais Fernando Santos a également du mal à saisir.

« J’ai beaucoup de respect pour Tuchel, il a ses opinions, et j’ai les miennes et, pour moi, Danilo est un milieu de terrain. J’ai déjà pensé à le faire jouer défenseur mais, pour moi, c’est surtout un milieu. Et il en sera ainsi en sélection » a-t-il déclaré en conférence de presse. Fernando Santos a sélectionné le joueur du PSG pour les trois prochains matchs du Portugal, où il devrait donc évoluer au poste de milieu de terrain…