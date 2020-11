Lassé des polémiques autour des mains dans la surface, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin, a écrit fin octobre à son homologue de la FIFA, Gianni Infantino, pour que le règlement soit modifié.

Hier soir, le match de Ligue des Champions entre Chelsea et le Stade Rennais (3-0) a suscité une vive polémique en raison de décisions arbitrales pour le moins litigieuses. Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a reconnu lui-même que l’arbitre de la rencontre, Felix Zwayer, avait commis plusieurs erreurs, dont l’exclusion du Rennais Dalbert. Mais visiblement, ce match n’a pas été le seul à exaspérer le patron de la ligue européenne. En effet, Associated Press rapporte ce jeudi que le dirigeant slovène aurait écrit fin octobre une lettre au patron de la FIFA Gianni Infantino pour revoir le règlement au sujet des mains dans la surface.

« La tentative de définir strictement les cas où une main est une infraction a abouti à de nombreuses décisions injustes qui ont suscité une frustration et un malaise croissants dans la communauté du football », a écrit Ceferin, qui souhaite plus de souplesse de la part des arbitres en cas de main involontaire. « L’esprit du jeu doit être préservé à tout moment, estime-t-il. Je pense que revenir au texte précédent, peut-être revu et complété par une disposition qui ne permettrait pas de marquer des buts à l’aide de la main ou du bras (même non intentionnelle, ndlr), est une option à prendre en compte. (…) L’utilisation du VAR dans de nombreuses compétitions a simplement accentué le problème et pousse les arbitres et les médias à revisionner chaque situation, avec des effets paranoïaques et des résultats controversés. » Reste à savoir si la FIFA – seule à pouvoir décider d’une modification du règlement – prendra en compte les réclamations du président de l’UEFA.