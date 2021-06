Invité au micro d’Europe 1, le sélectionneur des Bleus est revenu sur le cas Benzema et ses attentes lors de l’Euro 2020.

Alors que l’équipe de France prépare sereinement son dernier match de préparation face à la Bulgarie demain soir (21h10), avant de débuter l’Euro 2020 le 15 juin face à l’Allemagne, les questions autour du cas Karim Benzema sont toujours autant présentes. Invité au micro d’Europe 1 cette semaine, le sélectionneur Didier Deschamps a remis les pendules à l’heure.

« Évidemment que je savais très bien, en prenant cette décision, que ça allait faire du bruit. Je m’en suis rendu compte juste après. Mais bon, depuis que je suis ici (à Clairefontaine) avec mes joueurs, je suis en autarcie. Je ne sais pas combien de fois on m’a posé la question ‘mais est-ce que vous attendez des excuses publiques ?’ Je n’attendais rien. Il sait très bien comment me ‘remercier’ de la meilleure des façons. Il n’y a qu’une vérité, c’est celle du terrain. Il y a évidemment une attente et il prend forcément, médiatiquement, beaucoup de place aujourd’hui. Mais il ne pourra pas tout faire tout seul. Il est dans un groupe qui a bien fonctionné et qui a ses habitudes. Il n’est pas là pour mettre le branle-bas de combat. »