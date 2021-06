Un petit peu plus en retrait lors de la fin de la saison avec le FC Barcelone, Clément Lenglet a scellé son avenir. L’ancien défenseur de l’AS Nancy-Lorraine reste au Barça cet été.

« Je ne me vois pas partir. J’ai resigné la saison dernière un nouveau contrat. Je serai au Barça la saison prochaine. » Voici les mots du joueur tricolore lorsqu’il a répondu aux questions sur son avenir dès la saison prochaine. Une réponse claire et précise qui prouve que Lenglet est à son aise en Catalogne et n’envisage pas d’aller voir ailleurs. Le bail de l’ancien Nancéien court jusqu’en juin 2026 avec le Barça de Ronald Koeman, confirmé sur le banc.