Numéro un mondial, Novak Djokovic a obtenu son ticket pour les quarts de finale à l’issue d’un match très étrange face au jeune Lorenzo Musetti.

Mené 2 sets à 0 par la pépite du tennis italien et et promis à un avenir radieux, le Serbe a fait parler son expérience et serrer le jeu dans les moments important. Après avoir perdu les deux premiers sets dans deux tie-breaks, Djoko est revenu sur le terrain avec de bien meilleures intentions après la perte du deuxième set. Tête de série numéro un, il a accéléré et son adversaire a eu beaucoup de mal à suivre sur le plan physique. Musetti s’incline au final 6-7 / 6-7 / 6-1 / 6-0 avant d’abandonner à 4 jeux à 0 dans la dernière manche. Il s’offre un quart de finale contre un autre Italien, à savoir Matteo Berrettini (N.