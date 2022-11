Invité de l’émission ‘Zack en roue libre’ ce vendredi sur Twitch, Karim Benzema en a profité pour évoquer la Coupe du monde qui approche.

« J’ai envie de briller, et faire de choses exceptionnelles. J’ai envie de commencer à jouer. (…) Jouer un Mondial c’est exceptionnel. Tout le monde rêve de le faire. Mais je ne joue pas tout seul. Il ne faut pas dire est-ce qu’il va la gagner ? Je ne vais pas au Qatar tout seul. Je l’aborde tranquillement. Avec de l’ambition, toujours, mais pas de précipitation. Je ne me dis pas dans ma tête qu’il faut que je la gagne. Je vais essayer de faire ce que je peux, marquer, faire des passes et emmener la sélection le plus loin possible. C’est un collectif », a confié Benzema, qui ne faisait pas partie de l’aventure en 2018 lors du dernier sacre des Bleus.