Le soleil est (presque de retour) à Los Angeles. Après un début de saison qui puait les canalisations bouchées, les Lakers ont retrouvé du poil de la bête : deux victoires consécutives et un Russell Westbrook qui semble enfin prendre du plaisir sur un terrain de basket.

Qu’on l’aime ou pas, on ne peut qu’être heureux de voir Russell Westbrook avec un grand sourire sur le parquet. Depuis son arrivée dans la franchise californienne, « Brodie » semble avoir perdu son amour pour le jeu. Mais depuis trois matchs, ce dernier sort du banc et la troupe de Lebron James gagnent enfin. Coïncidence ? Peut-être. Le fait d’être le sixième homme de la rotation permet à Westbrook d’avoir un total contrôle sur l’attaque en l’absence de Lebron et de son lieutenant Anthony Davis. Des drives, de la percussion, du rythme et des caviars à tout-va, on croirait presque voir le joueur d’il y a 3 ans. Darvin Ham s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet. « L’un de mes objectifs est de le faire entrer dans la conversation pour le trophée de meilleur 6ème homme de l’année. »

Un projet encore très flou

Même si les Lakers sortent un peu la tête de l’eau, ils ne sont pas encore une équipe qu’on pourrait qualifier de « cador » à l’Ouest, loin de là. Une réalité qui pourrait bien pousser Rob Pelinka, le manageur des Lakers à trader Westbrook cette année pour des joueurs qui s’inscriraient mieux dans le projet de LeBron James (coucou Buddy Hield et Myles Turner). Dès lors, on se doute bien que notre ami Russell ne sortirait pas du banc de sa nouvelle équipe. Affaire à suivre.