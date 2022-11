Encore blessé face à Tottenham, Eric Bailly devrait manquer le choc du week-end face à l’OL.

Sorti sur blessure cette semaine en Ligue des champions face à Tottenham (1-2), Eric Bailly devrait encore manquer le rendez-vous du week-end. Comme le rapportent nos confrères de France Bleu, l’Ivoirien était absent de l’entraînement ce vendredi soir à deux jours de l’Olympico face à Lyon. A noter aussi l’absence de Pape Gueye, également blessé.

Au sujet de Bailly, Igor Tudor n’a pas caché son inquiétude un peu plus tôt en conférence de presse : « Il faut qu’on fasse d’autres examens plus approfondis car les blessures s’enchainent. C’est un leader, un joueur de haut niveau, donc on est désolé pour lui. »