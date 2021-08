Ancien entraîneur de l’Evian Thonon-Gaillard ou encore du Toulouse FC, Pascal Dupraz est revenu sur la rencontre OM – Bordeaux et a du mal à comprendre les choix tactiques de Jorge Sampaoli, l’entraîneur olympien.

« Marseille a eu beaucoup moins de maîtrise en 2e mi-temps. Il y a eu plus de peine à mettre le pied sur le ballon, à faire tourner et à mettre en difficulté la défense bordelaise. Mais il y a aussi les Bordelais qui, en 2e mi-temps, sont allés au bout de leurs actions, se montrant plus tranchants dans la verticalité du jeu, et ça fait la différence. » A-t-il révélé au micro de « Prime vidéo. »