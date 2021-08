La rentrée arrive bientôt, et avec elle l’occasion de reprendre une activité sportive. Que ce soit pour découvrir une nouvelle discipline ou pour se remettre en forme, la pratique d’un sport ne présente que des intérêts, quel que soit votre âge. Afin de réussir pleinement sa rentrée sportive, quelques étapes sont à prévoir.

Couvrir ses arrières

Tout sport présente ses risques et une blessure peut vite arriver, surtout lors de la pratique d’un nouveau sport. Une blessure peut mettre plusieurs semaines pour guérir, et il est parfois impossible de travailler ou de se déplacer durant ce laps de temps. Mieux vaut donc se protéger en souscrivant une assurance blessures, qui permet de limiter l’impact d’une interruption de travail, tout en accordant de nombreux services utiles au quotidien. Afin de choisir son assurance lecomparateurassurance.com propose un service de comparaison complet entre les différentes assurances, permettant de choisir celle avec le meilleur rapport qualité/prix.

S’inscrire dans un club

Il est vrai que de nombreux sports peuvent s’exercer seul, y compris chez soi. Pour autant, l’adhésion à un club local a de nombreux avantages. Tout d’abord, la présence d’autres personnes a un effet incitatif sur la pratique à long terme et permet d’avoir un soutien lors des moments de découragement. La présence d’un coach ou d’un entraineur garantit aussi une évolution plus rapide de la performance. Des résultats visibles sont valorisants et poussent au dépassement de soi. Enfin, la participation à un club permet d’utiliser des infrastructures et des équipements de qualité, ce qui est primordial dans le cadre d’une pratique sportive confortable et satisfaisante.

Se préparer à l’avance

Les demandes d’inscription avant la rentrée sont nombreuses, et il n’est pas toujours possible d’obtenir la licence de son choix. Il serait regrettable de ne pas pouvoir faire le sport de ses rêves à cause d’une question de place. Par ailleurs, pratiquer un sport que l’on apprécie est indispensable pour la motivation est le plaisir personnel. Alors que 25% des licenciés n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2020, l’année 2021 pourrait bien marquer un net retour vers la pratique sportive en club, et donc une nette augmentation des demandes d’inscription. Réaliser les premières démarches aussi rapidement que possible permet donc de maximiser ses chances de pratiquer le sport de son choix. Pour connaitre les associations près de chez soi, il est possible de s’adresser directement à sa mairie ou de consulter l’annuaire national disponible sur le site du Ministère des Sports.

Réussir sa rentrée sportive demande une certaine motivation et quelques étapes de préparation. Mais la satisfaction et le plaisir que provoque une nouvelle activité sportive en vaut largement la peine !