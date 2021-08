Toujours très intéressé par le profil de Jules Koundé, Thomas Tuchel vient de recevoir une très mauvaise nouvelle pour la suite de son mercato.

Après avoir bouclé le recrutement de Romelu Lukaku contre 115 millions d’euros, Chelsea a bien l’intention de relancer la piste Jules Koundé. Brillant sous les couleurs du FC Séville l’an dernier, le Français a tapé dans l’œil de Thomas Tuchel. Seul hic, le prix demandé par le club andalou aurait drastiquement augmenté en quelques semaines à peine. D’après les informations du Daily Star, le FC Séville réclamerait désormais la coquette somme de 90 millions d’euros pour laisser filer l’ancien Bordelais.

Pourtant, avant de s’offrir Lukaku, Chelsea avait trouvé un accord avoisinant les 60 millions d’euros pour le transfert de Jules Koundé. Mais maintenant que la fin du mercato approche à grands pas, le club espagnol réclame le montant de la clause libératoire de son défenseur. Une clause qui est d’ailleurs passée de 80 à 90 millions d’euros cette semaine conformément au contrat du joueur. Une façon pour Séville d’empocher plus d’argent et de pallier plus aisément le départ de sa pépite alors que le mercato touche bientôt à sa fin (31 août). Reste à savoir si Chelsea acceptera de débourser autant d’argent cet été pour un joueur d’à peine 22 ans.