Alors que le Real Madrid et Manchester City étaient intéressés par Dani Perez, pépite du Real Betis, le club andalou a finalement réussi à prolonger son crack. Pas de quoi refroidir les cadors selon AS…

Le Real Betis a réussi à prolonger l’un de ses plus précieux joyaux : Dani Perez. Milieu central de 17 ans, l’espagnol évolue actuellement au côté de l’équipe 2 et ses performances ont déjà tapé dans l’œil des plus grands cadors d’Europe. Après avoir perdu Fabian Ruiz ou Dani Ceballos, le Real Betis souhaite maintenant à blinder ses futurs cracks. C’est pourquoi Dani Perez a prolongé aujourd’hui jusqu’en 2025 avec l’équipe andalouse et qui, selon AS, ne repousse pas tellement les intentions de Manchester City et du Real Madrid.

Le joueur devrait très prochainement être appelé en équipe première, et ses performances seront à suivre pour voir si ce dernier a les capacités pour évoluer au plus haut niveau. Les grands clubs européens regarderont probablement ses débuts et son avenir semble déjà radieux à 17 ans.