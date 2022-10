Battue chez le Benfica (4-3), mardi lors de la 5e journée de Ligue des champions, la Juventus est officiellement éliminée de la course aux huitièmes de finale.

La Vieille Dame pourra au mieux poursuivre l’aventure européenne à l’étage inférieur, en Europa League. Massimiliano Allegri, maintenu depuis le début de la saison malgré une série de mauvais résultats, compte les pots cassés. « On doit encaisser cette élimination qui fait très mal. Maintenant, on doit penser au championnat et rattraper notre retard. Il faut récupérer des énergies mentales et physiques. Transformons cette élimination en rage », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

Incendié par la presse italienne et lâché par les suporters turinois, Allegri sait que ses jours sur le banc de la Juventus sont comptés. Le mercato d’hiver qui s’annonce pourrait être l’occasion de changer les batteries. Y compris du côté de l’entraîneur.