Un des meilleurs joueurs de l’Ajax d’Amsterdam la saison passée, Sébastien Haller, qui ne veut pas quitter le club néerlandais, pourrait bien partir.

A la recherche d’un attaquant en mesure de remplacer Erling Haland, le Borussia Dortmund a ciblé l’avant-centre ivoirien depuis plusieurs semaines déjà. Et les Jaune et Noir semblent bien décidés à aller jusqu’au bout pour ce dossier. Selon Voetbal International, le club allemand a transmis une offre de 33 millions d’euros à la formation néerlandaise. Une offre qui pourraient bien intéresser les dirigeants de l’Ajax quand on sait qu’ils ont débourser 22,5 millions d’euros pour chiper le buteur ivoirien à West Ham il y a seulement dix-huit mois.

Africa Top Sports