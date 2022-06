Le Stade Rennais vient d’officialiser le départ de Nayef Aguerd direction l’Angleterre et les Hammers de West Ham. Un départ qui va forcément devoir être compensé par un nouvel arrivant et avec 35 millions d’euros de récupérer pour l’international marocain, les dirigeants possèdent une belle marche de manoeuvre.

Nayef Aguerd futur joueur des Hammers, le club breton apprécie vraiment les qualités du défenseur sud-coréen de 25 ans Kim Min-Jae. Colosse de Fenerbahçe avec 1m90 et 86 kg, il possède une très belle valeur et sa ses dernières performances ne sont pas passées inaperçues aux yeux du grand public. Celui qui a déjà évolué sous les ordres de Bruno Genesio au Beijing Guoan serait dans le viseur de la formation de Ligue 1 pour remplacer Aguerd. Cependant ce dossier est assez complexe car les Stambouliotes sont très gourmands et réclament près de 20 millions d’euros et il existe une forte concurrence avec le Napoli, Brighton et le Benfica Lisbonne.