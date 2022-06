Ce dimanche Marie Wattel a décroché une magnifique médaille d’argent sur le 100 m papillon lors des Championnats du monde de natation qui se disputent du côté de la capitale hongroise Budapest.

Une médaille d’argent inattendue et qui ressemble très clairement à de l’or pour la jeune nageuse tricolore qui est revenu sur cette magnifique course. « Je n’y croyais pas du tout. J’ai vraiment profité de mon podium, de mon moment. En espérant qu’un jour, j’aurai la Marseillaise. C’est une médaille qui a le goût de l’or, donc je suis super contente. Quand j’ai vu ma demie, je me suis dit que je n’avais pas beaucoup de marge. Donc j’essayais de ne pas m’emballer […] Au final, les 15-20 derniers mètres, j’ai tout mis. J’ai mis toute ma rage des dernières années et ça paye ! « , a-t-elle ajouté à France Télévisions. Marie Wattel a décroché la deuxième place dans une course toujours très dense et elle termine juste derrière l’Américaine Torri Huske qui décroche l’or.