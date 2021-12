Prêté pour les deux prochaines saisons au Borussia Dortmund par le Real Madrid, Reiner Jesus peine à s’imposer en Allemagne et souhaite même quitter la Ruhr.

D’après les indications de « AS », le jeune milieu de terrain offensif brésilien souhaite s’en aller ailleurs afin de bénéficier de plus de temps de jeu et poursuivre sa progression. Celui qui a joué seulement 5 petits matchs avec le BVB depuis le début de cet exercice n’est pas à l’aise et souhaite donc quitter les Marsupiaux. Affaire à suivre.