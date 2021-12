Mauvaise nouvelle, le Covid-19 est de retour dans le monde du football. C’est au LOSC qu’un cluster s’est aujourd’hui formé.

Selon les informations de « l’Equipe et du Parisien », le club champion de France en titre est touché par un cluster au sein même de son institution. En effet, une vingtaine de personnes se retrouvent positives au virus. Pas de joueurs ni de membres du staff de Jocelyn Gourvennec mais plutôt des membres du service de la communication, de l’intendance ou bien de la billetterie. « On a à nouveau les gestes barrières à l’esprit. On porte le masque. On pensait que toutes ces contraintes étaient derrière nous mais le phénomène est toujours là, il revient encore. Il faut être rigoureux. » A déclaré Jocelyn Gourvennec qui affronte le Stade Rennais ce soir en Ligue 1.