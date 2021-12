Sergio Ramos n’est pas dans le groupe des 22 joueurs retenus par Mauricio Pochettino pour affronter l’OGC Nice, ce soir au Parc des Princes (21h).

Il s’agit a priori d’un choix du coach argentin en vue de préserver le défenseur central espagnol, encore en phase de reprise. Sergio Ramos a disputé les 90 minutes de la victoire du PSG à Saint-Etienne (1-3), dimanche. Mais il a peiné sur la fin, a confié l’entraîneur : « Ramos était très heureux. Les 15 dernières minutes ont été difficiles. Il est plus fatigué que d’habitude, c’est une longue période sans jouer. »

Mauricio Pochettino va-t-il ainsi se lancer dans une alternance des défenseurs centraux entre Sergio Ramos et Presnel Kimpembe, comme il le fait déjà pour les gardiens entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma ? Possible. Mais pas certain. Ce soir, c’est Diallo qui devrait être associé à Marquinhos en défense centrale.