Dans un entretien accordé au Telegraph, le joueur le plus cher de l’histoire du club, recruté pour 120 millions d’euros, est revenu sur ses premiers mois à Manchester City.

« C’est un peu plus difficile que ce que je pensais, de s’adapter à un nouveau coach et des nouveaux coéquipiers. Au début je pensais que j’aurais plus le ballon, que j’aurais plus de passes décisives et de buts mais ça ne marche pas comme ça. J’ai bien moins le ballon qu’à Villa. Je ne dirais pas que j’ai galéré, mais c’est difficile au début. Je ne doute pas de moi », a-t-il notamment analysé.

A-t-il subi une pression liée on montant de son transfert ? Il s’en défend. « Mon prix ? Je m’en fous complètement. Oui, les projecteurs sont sur toi après ça, mais c’est beau d’être le premier joueur anglais à valoir plus de 100 millions de livres », a déclaré le milieu de terrain anglais.