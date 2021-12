Aurélien Tchouaméni serait en partance l’été prochain et parmi les clubs européens qui seraient prêts à l’accueillir Chelsea est en pôle position.

Aurélien Tchouaméni est devenu un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison et a confirmé son excellente saison 2020-2021 avec Monaco. Ses performances en club lui on ouvert les portes de l’équipe de France où il a même disputé cinq matchs de qualifications à la Coupe du monde cette saison avec les Bleus. Le joueur de 21 ans est ciblé par des grands clubs européens comme la Juventus Turin, Chelsea et le Real Madrid. Mais selon les informations de CalcioMercato, la Vielle Dame se serait retirée du dossier trouvant le montant demandé par Monaco trop élevé – environ 50 millions d’euros selon The Sun – préférant se concentrer sur d’autres pistes comme celles menant à l’attaquant, Dusan Vlahovic. Chelsea serait donc aujourd’hui en pôle position pour accueillir Aurélien Tchouaméni lors du prochain mercato estival.