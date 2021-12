Gianluigi Donnarumma, qui a rejoint le Paris Saint-Germain cet été, a accordé une interview aux médias du club où il promet de donner le maximum pour aider le club de la capitale à atteindre ses objectifs.

Avec Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain a réalisé une belle affaire lors du dernier mercato estival. Le portier, qui a remporté le championnat d’Europe 2020 avec l’Italie en étant élu meilleur joueur de la compétition a aussi remporté le trophée Yachine récompensant le meilleur gardien de l’année. L’ancien joueur du Milan AC revient sur son excellent début de saison avec le club de la capitale où il promet de donner son maximum à chaque fois qu’il sera sur le terrain.

« Je me sens extrêmement bien. Je suis très bien ici. (…) Je suis vraiment bien avec l’équipe, avec le club. Je suis bien. Dès mon arrivée je me suis très bien intégré avec l’équipe. Les débuts ne sont pas toujours faciles, on ne connaît pas encore ses coéquipiers, mais nous on se comprend bien, on est bien ensemble. Nous sommes un très bon groupe. Je suis content parce que les supporters m’ont très bien accueilli. Je les remercie énormément. Je ferai toujours le maximum pour ce maillot parce que c’est un maillot prestigieux et qui mérite beaucoup de respect. Je ferai toujours de mon mieux. Je suis content parce que les supporters m’ont très bien accueilli. Je les remercie énormément. Je ferai toujours le maximum pour ce maillot parce que c’est un maillot prestigieux et qui mérite beaucoup de respect. Je ferai toujours de mon mieux » a confié le numéro 50 aux différents médias du club parisien.

Dimanche soir en clôture de la 18e journée de Ligue 1, les hommes de Mauricio Pochettino reçoivent l’AS Monaco.